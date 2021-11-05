|
|
|
Лидер партии «Гирчи» внес законопроект о декриминализации продажи и хранения конопли и марихуаны
05.11.2021 15:39
Лидер партии «Гирчи» Иаго Хвичия зарегистрировал в парламенте Грузии законопроект о снятии уголовной ответственности за потребление, хранение и продажу марихуаны и конопли.
По его словам, конопля и связанные с ней продукты должны регулироваться по административному праву.
Хвичия заявил, что несмотря на легальность потребления конопли, 84 человек отбывают наказание за по статье потребления, хранения и продажи, еще 311 были осуждены условно.
«В случае принятия законопроекта из-за конопли в тюрьме не будет сидеть никто, ни сейчас, ни в будущем», — отметил политик.
Напомним, что по решению Конституционного суда от 2018 года потребление марихуаны стало легальным. Культивация и продажа остались вне закона.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна