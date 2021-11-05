

Лидер партии «Гирчи» внес законопроект о декриминализации продажи и хранения конопли и марихуаны

05.11.2021 15:39





Лидер партии «Гирчи» Иаго Хвичия зарегистрировал в парламенте Грузии законопроект о снятии уголовной ответственности за потребление, хранение и продажу марихуаны и конопли.



По его словам, конопля и связанные с ней продукты должны регулироваться по административному праву.



Хвичия заявил, что несмотря на легальность потребления конопли, 84 человек отбывают наказание за по статье потребления, хранения и продажи, еще 311 были осуждены условно.



«В случае принятия законопроекта из-за конопли в тюрьме не будет сидеть никто, ни сейчас, ни в будущем», — отметил политик.



Напомним, что по решению Конституционного суда от 2018 года потребление марихуаны стало легальным. Культивация и продажа остались вне закона.



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