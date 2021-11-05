

13 грузинских судей отмежевались от ответного заявления на критику США и ЕС

05.11.2021 15:41





Часть грузинских судей отмежевались от заявления Административного комитета Конференции судей Грузии, в котором те, в ответ на критику со стороны послов США и ЕС отметили, что дипломатам следует уважать Венскую конвенцию.



Отмежевавшиеся судьи в основном публикуют свою позицию на страницах Facebook в виде сообщений и комментариев.



Первые критические оценки заявления появились в соцсети вечером 4 ноября. Судьи Кети Месхишвили и Шота Гецадзе:



«Я отмежевываюсь от заявления Административного комитета и желаю, что бы международные партнеры неустанно содействовали нашему развитию и укреплению», — написал Месхишвили в Facebook.



Шота Гецадзе ответил аналогичным образом, но соответствующая запись в его личном профиле в настоящее время не обнаруживается.



«Я не согласен с пафосом этого заявления Административного комитета Конференции судей. Не все судьи так думают», — написал он.



Против заявления Административного комитета выступили другие судьи.



Критику Кетеван Месхишвили разделили судьи Тбилисского и Руставского городских судов Эка Арешидзе и Мадона Майсурадзе, а также судья Горийского районного суда Леван Дарбаидзе.



«На протяжении десятилетий настоящие друзья Грузии — наши международные партнеры — бескорыстно помогали нам строить высоко подотчетную судебную систему, свободную от всех внутренних и внешних влияний, что так важно для демократического развития нашей страны!



Вот почему я, как обычный судья, благодарен им за поддержку.



Конечно, я отмежевываюсь от такого заявления Административного комитета и очень сожалею о нем, потому что ясно, что такое отношение к международным партнерам не будет способствовать прогрессу в судебной системе», — написал Дарбаидзе в разделе комментариев к посту Месхишвили.



С критикой заявления комиссии выступили судьи Цицино Киквадзе, Бадри Нипаришвили, Тамар Хажомия, Гела Бадриашвили и Хатуна Джинория.



«Развитию нет альтернативы! Наши дети не простят нам того, что мы вернемся назад», — написала Тамар Хаджомия.



Такой же позиции придерживается Заза Мартиашвили, который работает в Коллегии судей Тбилисского городского суда. По его словам, западные партнеры Грузии «заслуживают только благодарности за большой вклад в развитие судебной системы».



По словам Мартиашвили иностранные партнеры «помогали нам на протяжении десятилетий», и мы получали поддержку без каких-либо проблем.



«Когда вкладываются значительные ресурсы, интерес к результатам вполне естественен и, я думаю, подотчетен», — добавил он.



Другой судья Тбилисского городского суда — Гиорги Эбаноидзе также согласился со своими коллегами. В посте в Facebook он написал:



«… Я не могу разделить подобный пафос в отношении международных партнеров, которые на протяжении многих лет играли важную роль в судебной реформе», — сказал он.



5 ноября судья Мамука Циклаури присоединился к критике заявления:



«Я отмежевывают от письма своих коллег, которое было отправлено в ответ на критику со стороны послов США и ЕС. Я думаю, что было также ошибкой осуждать документ Шарля Мишеля. Последние четыре года я не участвовал ни в выборах в советы, ни в «оценке» документа Шарля Мишеля».



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