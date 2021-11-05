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13 грузинских судей отмежевались от ответного заявления на критику США и ЕС


05.11.2021   15:41


Часть грузинских судей отмежевались от заявления Административного комитета Конференции судей Грузии, в котором те, в ответ на критику со стороны послов США и ЕС отметили, что дипломатам следует уважать Венскую конвенцию.

Отмежевавшиеся судьи в основном публикуют свою позицию на страницах Facebook в виде сообщений и комментариев.

Первые критические оценки заявления появились в соцсети вечером 4 ноября. Судьи Кети Месхишвили и Шота Гецадзе:

«Я отмежевываюсь от заявления Административного комитета и желаю, что бы международные партнеры неустанно содействовали нашему развитию и укреплению», — написал Месхишвили в Facebook.

Шота Гецадзе ответил аналогичным образом, но соответствующая запись в его личном профиле в настоящее время не обнаруживается.

«Я не согласен с пафосом этого заявления Административного комитета Конференции судей. Не все судьи так думают», — написал он.

Против заявления Административного комитета выступили другие судьи.

Критику Кетеван Месхишвили разделили судьи Тбилисского и Руставского городских судов Эка Арешидзе и Мадона Майсурадзе, а также судья Горийского районного суда Леван Дарбаидзе.

«На протяжении десятилетий настоящие друзья Грузии — наши международные партнеры — бескорыстно помогали нам строить высоко подотчетную судебную систему, свободную от всех внутренних и внешних влияний, что так важно для демократического развития нашей страны!

Вот почему я, как обычный судья, благодарен им за поддержку.

Конечно, я отмежевываюсь от такого заявления Административного комитета и очень сожалею о нем, потому что ясно, что такое отношение к международным партнерам не будет способствовать прогрессу в судебной системе», — написал Дарбаидзе в разделе комментариев к посту Месхишвили.

С критикой заявления комиссии выступили судьи Цицино Киквадзе, Бадри Нипаришвили, Тамар Хажомия, Гела Бадриашвили и Хатуна Джинория.

«Развитию нет альтернативы! Наши дети не простят нам того, что мы вернемся назад», — написала Тамар Хаджомия.

Такой же позиции придерживается Заза Мартиашвили, который работает в Коллегии судей Тбилисского городского суда. По его словам, западные партнеры Грузии «заслуживают только благодарности за большой вклад в развитие судебной системы».

По словам Мартиашвили иностранные партнеры «помогали нам на протяжении десятилетий», и мы получали поддержку без каких-либо проблем.

«Когда вкладываются значительные ресурсы, интерес к результатам вполне естественен и, я думаю, подотчетен», — добавил он.

Другой судья Тбилисского городского суда — Гиорги Эбаноидзе также согласился со своими коллегами. В посте в Facebook он написал:

«… Я не могу разделить подобный пафос в отношении международных партнеров, которые на протяжении многих лет играли важную роль в судебной реформе», — сказал он.

5 ноября судья Мамука Циклаури присоединился к критике заявления:

«Я отмежевывают от письма своих коллег, которое было отправлено в ответ на критику со стороны послов США и ЕС. Я думаю, что было также ошибкой осуждать документ Шарля Мишеля. Последние четыре года я не участвовал ни в выборах в советы, ни в «оценке» документа Шарля Мишеля».

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