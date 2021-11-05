

В Париже пройдет акция в поддержку Михаила Саакашвили

05.11.2021 16:24





Грузинская община Франции организует в эту субботу, 6 ноября, акцию в поддержку арестованного в Грузии экс-президента Михеила Саакашвили. Манифестация пройдет в Париже на площади Трокадеро возле Эйфелевой башни в 13.30 по местному времени, сообщает rfi.fr.



«Лидер „революции роз“ 2003 года стал сегодня символом прогресса демократии в странах бывшего СССР, — говорится в заявлении организаторов акции, ассоциации Géorgie vue de France («Взгляд на Грузию из Франции»). — Михеил Саакашвили — первый глава государства в Грузии, который позволил мирную передачу власти, уступив ее своим политическим оппонентам в ходе демократических выборов. Однако с тех пор пророссийский режим Бидзины Иванишвили отказывается от любой смены власти, систематически фальсифицируя выборы».



«Это и есть причина тюремного заключения Михеила Саакашвили, который является главным врагом Владимира Путина», — отмечают организаторы субботней акции в Париже. Приговор в отношении Михеила Саакашвили к шести годам заключения по обвинению в злоупотреблении властью — лишь «предлог», убеждены они.



Грузины Франции призывают французские власти вмешаться в происходящее: «Мы, грузины и франко-грузины Парижа не можем молча наблюдать за бездействием Франции в этой ситуации. Мы призываем президента Франции Эмманюэля Макрона и французское правительство вмешаться для того, чтобы Михеил Саакашвили вышел на свободу».



В четверг, 5 ноября, уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Михеил Саакашвили, который держит голодовку уже 35 дней, находится в критическом состоянии. Она призвала руководство Грузии обеспечить экс-президента, который является гражданином Украины, надлежащей медицинской помощью.



Ранее мать Михеила Саакашвили Гиюли Аласания записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой помочь ее сыну и организовать его переправку в Украину для лечения. «Мы в отчаянном положении, моего сына у меня на глазах убивают», — заявила она.



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