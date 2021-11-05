

«Национальное движение» завтра проведет акцию у Руставской тюрьмы

05.11.2021 20:13





«Единое национальное движение» проведет протестную акцию 6 ноября в 17:00 у Руставской тюрьмы. Об этом сообщил на брифинге председатель «Единого национального движения» Ника Мелия.



Как пояснил Мелия, акция будет продолжаться до тех пор, пока третьего президента Грузии Михеила Саакашвили не переведут в гражданскую клинику.



«Завтра, в 17:00 нас должно быть очень много у Руставской тюрьмы. Эта акция будет перманентной и растущей. С завтрашнего дня мы будем оставаться на месте. Со временем к нам присоединятся все патриоты со всех регионов, городов и сел. Мы будет там до тех пор, пока Михеила Саакашвили не переведут в гражданское медицинское учреждение», - заявил Ника Мелия.



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