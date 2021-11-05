

Девять судей выступили с совместным заявлением

05.11.2021 20:26





Девять судей распространили совместное заявление, в котором отмечается, что они публично желают зафиксировать единую позицию в отношении критики заявлений стратегических партнеров страны.



«Мы, судьи, подписавшиеся под этим заявлением, принимая во внимание интерес, проявленный обществом к распространенным в соцсети соображениям, посчитали целесообразным публично зафиксировать совместную позицию в связи с критикой, высказанной в адрес стратегических партнеров нашей страны.



Для Грузии, как страны молодой демократии, судебная власть – это та ветвь, от устойчивого и последовательного развития которой зависит упрочение демократических ценностей в стране. На длинном и бурном пути реформ нашими международными партнерами вложено много ресурсов и энергии для создания лучшего суда. Их опыт, содействие и вклад в то, чтобы мы шли в верном направлении, неоценимы. Независимость суда стоит на независимости индивидуального судьи. Поэтому, жизненно важно предпринимать шаги для усиления индивидуального судьи.



Мы считаем, что на пути строительства «независимости судящих судей», учет опыта, советов, рекомендаций или критики США, ЕС, Совета Европы или других наших верных партнеров является частью той демократии, которую мы хотим простроить внутри нашей судебной системы. В этом направлении же помощь международных партнеров бесценна и жизненно важна.



Заявление открыто для всех, кто желает его подписать», — говорится в заявлении.



Под заявлением подписались следующие судьи: Эка Арешидзе, Нино Бакакури, Екатерина Гаситашвили, Леван Дарбаидзе, Цицино Киквадзе, Мадонна Майсурадзе, Кетеван Месхишвили, Мамука Циклаури и Тамар Хажомия.





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