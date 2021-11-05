

Министр здравоохранения Грузии обсудила эпидситуацию с послом США

05.11.2021 21:03





Министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе встретилась с послом США в Грузии Келли Дегнан.



На встрече стороны обсудили эпидситуацию в стране и меры ответного реагирования.



Одной из основных тем встречи стало расширение программы вакцинации, активизация бизнеса в этом направлении, а также выдача «зеленых пропусков».



Министр здравоохранения отметила, что введение «зеленого пропуска» является важным инструментом как для способствования процессу вакцинации, так и для защиты безопасности граждан.



Со своей стороны, как отметила после встречи посол США, «зеленый пропуск» действительно может сыграть очень важную роль в нынешней ситуации. По словам Дегнан, «зеленый пропуск» оказался очень эффективным в других странах.



«Что касается инициативы «зеленого паспорта», то она очень успешна во многих штатах США, Франции, Украине и Румынии. Это помогло людям понять, что вакцинация позволяет нам вернуться к нормальной повседневной жизни. Это также полезно для восстановления экономики, поскольку позволяет бизнесу функционировать», — заявила Дегнан.



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