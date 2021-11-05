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Гварамия: Саакашвили сказал мне, что осталось очень мало времени
05.11.2021 21:48
"Он плохо себя чувствует и ожидает коллапса", - заявил после визита к экс-президенту директор «Мтавари архи» и адвокат Михеила Саакашвили Ника Гварамия.
«Я снова обращаюсь к Бидзине Иванишвили, ситуация крайне тяжелая, ожидается коллапс, как сказал мне сам Саакашвили, он чувствует, что осталось очень мало времени.
Повторяю еще раз, я не врач, я говорю то, что вижу, и то, что мне говорит заключенный. Он плохо себя чувствует и ожидает коллапса», - заявил Ника Гварамия.
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