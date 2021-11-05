

Саакашвили призвал граждан Грузии организовать протест по примеру Сербии

05.11.2021 21:55





Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили выступил с новым заявлением, в котором говорится, что главная цель акций протеста — назначение внеочередных выборов и его освобождение. Предлагаем перевод очередного послания политика из тюрьмы:



«На основании своих наблюдений и опыта я хочу сказать вам, что сегодняшнее общество гораздо более подготовлено к фундаментальным изменениям, чем оно было до «революции роз». Оно зашло гораздо дальше, стало более информированным и, что самое главное, более объединенным, чем тогда.



Наше общество уже совершило избирательную революцию 30-го числа. Пришло время развить эту избирательную революцию и превратить ее во внеочередные выборы. Я полностью поддерживаю позицию коалиции победивших мэров и других лидеров об одновременном проведении митингов во многих местах.



Это основано на примере Сербии: сначала Милошевич присвоил местные выборы в Югославии после победы оппозиции, а оппозиция и «Отпор» (на сербском: «сопротивление», общественное движение в Сербии) сначала организовали митинги во многих местах, а затем двинулись к Белграду.



Почему важны акции во многих местах одновременно? Потому что у Иванишвили очень ограниченное количество лояльных полицейских подразделений, которых он перебрасывает туда и обратно. Таким образом, ему придется поделить силы, по причине чего он не сможет ограничивать конституционные права граждан Грузии, грузинского народа. Существует постоянная необходимость постоянно атаковать и разоблачать одиозных местных правителей и совершенную ими несправедливость, и, конечно же, вся Грузия должна поехать в Тбилиси на следующей неделе, и как только дата будет объявлена, эмигранты должны подарить Грузии один день.



Я поддерживаю план лидеров оппозиции, кроме того, время от времени, конечно, будут импровизации. Сейчас главное многочисленность, а вы представляете большинство и выборы это подтвердили. Нам нужно быть миролюбивыми, но очень, очень стойкими и мобильными.



Не знаю, какой будет день моей голодовки, но вопреки врагу я не умру и обязательно дождусь вас для того, чтобы одержать и отпраздновать победу Грузии. Также приветствую Элену Хоштария, я не забыл, как могу забыть твое имя, солидарность у парламента и тюрьмы, участников голодовки. Я узнал, что у тюрьмы голодает 24-летняя девушка, внучка моего любимого митрополита Серги. Он недавно ушел из жизни, но я точно знаю, что он бы гордился гражданской отвагой Нино. Её и других голодающих хочу призвать максимально позаботиться о своем здоровье. Для дела хватит и одной жертвы.



Друзья, на субботнюю акцию должны выйти многие. Политическая принадлежность не важна. Требование акции — внеочередные выборы и мое освобождение, но это не самоцель, а средство для того, чтобы остановить рост цен, массовый отток грузин из Грузии, процесс становления грузин меньшинством в своей стране, коррупцию, бедность и раз и навсегда вытащить Грузию из болота», — говорится в заявлении Саакашвили.



Напомним, что Саакашвили был задержан 1 октября. В тот же день он объявил голодовку, которая длится уже 36-ой день.



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