

Омбудсмен Украины: В тюрьме нарушаются права Михаила Саакашвили

05.11.2021 22:05





В администрации президента Украины состоялось чрезвычайное совещание по делу Михеила Саакашвили.



В интервью «ТВ Пирвели» Народный защитник Украины Людмила Денисова заявила, что в тюрьме нарушаются права Михеила Саакашвили.



Народный защитник Украины призывает власти Грузии предоставить Михеилу Саакашвили адекватные и необходимые медицинские услуги.



«Основной темой обсуждения на чрезвычайном совещании было предоставление адекватной медицинской помощи Михеилу Саакашвили. Правительство Украины просит власти Грузии предоставить адекватную и необходимую медицинскую помощь Михеилу Саакашвили в многопрофильной больнице, которая будет оснащена всей необходимой медицинской аппаратурой и квалифицированными врачами. Сейчас ведутся переговоры, чтобы в Грузию прибыли украинские врачи, чтобы провести консилиум по поводу состояния здоровья Саакашвили.



Переговоры с властями Грузии ведутся по дипломатическим и другим каналам связи. Я, как Народный защитник Украины, заявляю, что в тюрьме нарушаются права Михеила Саакашвили, о чем уже проинформировала послов 77 стран, аккредитованных на территории Украины», - заявила Народный защитник Украины.



Правительство Украины просит власти Грузии предоставить Михеилу Саакашвили адекватную и необходимую медицинскую помощь в многопрофильной больнице, которая будет оснащена всей необходимой медицинской аппаратурой и где будут врачи всех медицинских профилей", - заявила омбудсмен Украины.



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