

На данный момент на дистанционном обучении находятся 172 школы, 408 классов и 196 учителей

06.11.2021 11:45





В масштабе страны на данный момент на дистанционном обучении находятся 172 школы и 408 отдельных классов. Информацию об этом распространяет Министерство образования и науки.



По их данным, с момента возобновления обучения в школьном пространстве по сей день в масштабе Грузии на дистанционном обучении находятся 196 учителей из группы риска.



«По данным за прошедшую неделю, в масштабе Грузии сократилось количество школ и отдельных классов, перешедших на дистанционное обучение. На сегодняшний день, на дистанционном обучении находятся 172 школы и 408 отдельных классов. С момента возобновления обучения в школьном пространстве по сей день в масштабе Грузии на дистанционном обучении находятся 196 учителей из группы риска.



Сохраняется стабильная ситуация с точки зрения распространения вируса Covid-19 в общеобразовательных учреждениях. За последние семь дней коронавирус подтвердился у 1% учителей и 0,4% учащихся. На данном этапе привиты 70% учителей и представителей администраций школ», - сказано в информации.



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