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Саакашвили: Сегодня я с нетерпением жду, что услышу голоса многих людей в Рустави
06.11.2021 11:52
Поскольку я нахожусь в заключении и не могу участвовать в оперативном управлении и планировании акций, я полностью доверяю команде, состоящей из многопартийных и просто активных людей, - об этом в соцсети написал третий президент Грузии, осужденный Михеил Саакашвили. Он призывает эмигрантов принять участие в мероприятии, запланированном в Тбилиси.
«Друзья, я хочу, чтобы вы знали, что, поскольку я нахожусь в заключении и не могу участвовать в оперативном управлении и планировании акций, я полностью доверяю команде, состоящей из многопартийных и просто активных людей.
Единственное, хочу призвать эмигрантов к активной включенности в большое мероприятие, запланированное в Тбилиси. Сегодня я с нетерпением жду, что услышу голоса многих людей в Рустави. Это единственное, что дает мне жизнь и продлевает энергию», - пишет Михеил Саакашвили.
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