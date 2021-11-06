

Саакашвили отказался от сока, минералов и витаминов

06.11.2021 15:54





«С сегодняшнего утра, чтобы окончательно развеять все спекуляции, я отказался не только от сока, но и от минералов и витаминов, которые служили для поддержания жизненно важных функций организма», — говорится на странице бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили в Facebook.



Согласно сообщению, это означает, что серьезные осложнения неизбежны в любой момент.



«Что касается деталей моей голодовки и заявлений «власти»: я категорически заявляю, что последняя операция на моем желудке (и это не была та процедура, о которой говорилось в СМИ) проводилась пять лет назад, и я могу питаться в обычном режиме и не жалуюсь на аппетит.



Действительно, после 30 октября по рекомендации тюремного медицинского управления и после уточнения, что это полностью соответствует Протоколу голодовки, я получил несколько бутылок сока. Я не принимаю никакой еды, несмотря на настойчивые предложения некоторых членов медконсилиума и врачей на месте, а на все, что я принимаю, составляется акт, который я подписываю.



С сегодняшнего утра, чтобы окончательно развеять все спекуляции, я отказался не только от сока, но и от минералов и витамина (таблетки глюкозы), которые служили для поддержания жизнедеятельности организма.

А это значит, что в любую минуту и ​​максимум через несколько дней неизбежны серьезные осложнения. Некоторые осложнения уже очевидны, и в последние дни администрации уже пришлось вызывать нескольких сторонних специалистов.



Для меня ясно как день, что целью Путина и Иванишвили является моё физическое уничтожение, и они очень близки к этой цели.



Теперь я надеюсь на солидарность, человечность и гражданскую позицию грузинского народа. Да здравствует наша свобода!» — написал Михеил Саакашвили.





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