

Удумашвили: Наша задача - срочный перевод Михаила Саакашвили в гражданскую клинику

06.11.2021 18:00





Сейчас наша задача - срочный перевод Михеила Саакашвили в гражданскую клинику, где ему будет оказана полноценная медицинская помощь, потому что здесь речь идет о конкретных часах и днях, - об этом у руставской тюрьмы заявил член «Единого национального движения» Заал Удумашвили.



Как поясняет Удумашвили, состояние здоровья Саакашвили тяжелое.



«Не имеет значения, соберется ли 100, 1000 или 10 000 человек, всегда выводят тысячи полицейских, чего мы не видим на акциях, проводимых властью против оппозиции, они ограничиваются одним-двумя экипажами. Но сейчас наша задача - немедленный перевод Михеила Саакашвили в гражданскую клинику, где ему будет оказана полноценная медицинская помощь, потому что здесь речь идет о конкретных часах и днях. Состояние его здоровья очень тяжелое, откладывать больше нельзя. Тем более, сегодня распространилось его заявление о том, что он отказывается уже от приема медикаментов, что практически означает, что его приговорили к смерти, и мы должны сделать все - мы, общество, полиция, гражданский сектор, все вместе, для кого важен завтрашний день этой страны и будущее, чтобы срочно спасти Михеила Саакашвили и обеспечить оказание ему полноценной медицинской помощи», - заявил Удумашвили.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





