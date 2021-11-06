

У руставской тюрьмы №17 проходит акция оппозиции

06.11.2021 20:39





«Голодающий президент в тюрьме — это символ, который снесет эту страну, если это вовремя не прекратиться», — заявил Гиги Угулава на митинге перед пенитенциарным учреждением в Рустави, где содержится бывший президент Грузии Михеил Саакашвили.



Акция проводится с требованием о переводе Михеила Саакашвили в гражданскую клинику. Гиги Угулава призвал собравшихся поддержать проводящего голодовку Саакашвили.



«Цель нашего собрания здесь одна — спасти человеческую жизнь. Спасти человеческую жизнь — это наш конституционный долг, наш христианский долг, наш человеческий долг. Больше всего ваши голоса поднимут настроение сегодня человеку, который голодает 36 дней. Поэтому будьте энергичны, будьте сконцентрированы», — сказал Гиги Угулава.





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