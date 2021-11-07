

Саакашвили: Все убедились, что я действительно голодаю и нахожусь не в лучшей форме

07.11.2021 11:48





Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили распространяет заявление в связи с кадрами, распространенными Пенитенциарной службой.



Как пишет Саакашвили, публикация этих кадров никак его не опорочила, а наоборот, все убедились, что он действительно голодает и находится не в лучшей форме.



По его же словам, с утра субботы никакие добавки он уже не принимает.



«Совершенно позорной и преступной публикацией кадров меня никак не опорочили, а наоборот, все убедились, что я действительно голодаю и, мягко говоря, нахожусь не в лучшей форме.



Обнародованием этих кадров было нанесено огромное оскорбление медперсоналу тюрьмы. Медики сказали мне, что до сегодняшнего дня я не нарушал норм голодовки и то, что принимал по назначению врача, не является пищей. То же самое они сказали и народному защитнику, что и отражено в ее сегодняшнем заключении.



На фоне всего вышесказанного, с утра субботы я никакие добавки больше не принимаю, на что мной было дано письменное согласие консилиуму. Сейчас мое состояние и так с каждым днем ухудшается и, наверное, события будут развиваться в более быстром темпе. Несмотря на это, неисчерпаема моя вера в победу и свободу. Особенно после сегодняшней беспрецедентной акции солидарности, за что я благодарю каждого из тех, кто там был.



И главное, мы должны помнить, что наша первейшая задача заключается в возвращении присвоенной олигархом власти ее истинному и единственному обладателю, грузинскому народу. Поэтому, мы не должны забывать, в том числе и мой вопрос не должен изменить наш главный фокус – возвращение украденных выборов и отстранение режима Иванишвили от управления страной», - пишет Саакашвили.



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