

ЕНД выразило соболезнования семье скончавшего вчера на акции протеста мужчины

07.11.2021 11:56





«Выражаем глубокие соболезнования в связи со смертью участника мирного протеста в Рустави, соболезнуем семье», — говорится в заявлении партии «Единое национальное движение».



«Незаконные действия полиции и их ультиматум в связи с расположением митинга привели к ограничению площади для выражения массового протеста. В добавок к этому на месте не находилось ни одной бригады скорой помощи.



К сожалению, такой подход вызвал фатальные последствия, и из-за невозможности оказания неотложной медицинской помощи, в результате преступной политики власти скончался один из протестующих. Призываем «Грузинскую мечту» хотя бы минимальной степени осознать ответственность пребывания во власти и обеспечить право протестующих на здоровье и жизнь», — говорится в заявлении партии.



Перед началом вчерашней акции протеста в поддержку Михеила Саакашвили перед тюрьмой в Рустави, одному из демонстрантов стало плохо, позже мужчина скончался. Как сообщает пресс-служба МВД, по факту смерти начато расследование по статье 115 Уголовного кодекса, предусматривающей доведение до самоубийства.



Заявление в связи с фактом смерти мужчины на акции в Рустави распространил также Центр координации чрезвычайных ситуаций и экстренной помощи.



«Организаторы акции не обращались за размещением экипажей скорой помощи на акции в Рустави. Также сообщаем, что 6 ноября текущего года на митинге возле тюрьмы Рустави в Центре координации и экстренной помощи в 18:22 поступил звонок по поводу потери сознания одним из граждан. Бригада скорой помощи города Рустави была на месте в 18:35. Пациенту на месте были проведены соответствующие реанимационные мероприятия, предусмотренные протоколом, после чего в 18:45 он был госпитализирован в медицинское учреждение.





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