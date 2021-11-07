

Врачи оценивают состояние здоровья голодающей Элене Хоштария как удовлетворительное

07.11.2021 13:15





Лидера партии «Дроа» («Пора») Элене Хоштария, которая уже пятый день голодает в парламенте Грузии с требованием перевести Михеила Саакашвили в гражданскую клинику, проведала ее личный врач Майя Цанава.



По словам врача, на данном этапе состояние здоровья Хоштария удовлетворительное, однако, позднее могут потребоваться дополнительные исследования.



«На данном этапе состояние Элене удовлетворительное. Сравнительно со вчерашним днем, она чувствует себя немного слабее. Жизненные параметры немного изменились, но остаются в пределах нормы. Она принимает жидкость, медикаменты, витамины и что-либо подобное не принимает. В динамике состояние, разумеется, изменится, и могут потребоваться дополнительные исследования и медикаментозное лечение», - заявила Цанава.



Для справки, Лидер «Дроа» Элене Хоштария начала голодовку в парламенте Грузии. Она требует перевода экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в гражданскую клинику. По мнению Хоштария, в отношении бывшего президента имеет место циничная и садистская месть.



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