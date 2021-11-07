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Элене Хоштария: Парламент вызвал скорую, я не просила


07.11.2021   16:31


Лидер партии «Дроа» («Пора») Элене Хоштария делает пояснение по поводу своего состояния здоровья и пишет в соцсети, что скорую помощь вызвал парламент.

По словам Хоштария, давление у нее в пределах нормы, но немного чувствует слабость.

«Парламент вызвал скорую, я не просила. Ничего драматичного не происходит. У меня просто небольшая слабость и я часто сплю, поэтому не могу всем отвечать. Информацию буду предоставлять на каждом этапе. Выход прост, пусть переведут Саакашвили в клинику», - пишет Хоштария в Facebook.

Для справки, Лидер «Дроа» Элене Хоштария начала голодовку в парламенте Грузии. Она требует перевода экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в гражданскую клинику. По мнению Хоштария, в отношении бывшего президента имеет место циничная и садистская месть.

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