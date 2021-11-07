

До десяти сторонников Саакашвили голодают в палатках у руставской тюрьмы

07.11.2021 16:44





Около двух десятков сторонников экс-президента Грузии Михеила Саакашвили провели ночь в палаточном городке у руставкой тюрьмы, где содержится политик.



Сейчас у центрального входа в пенитенциарное учреждение установлены девять палаток. После масштабной субботней акции с требованием перевода Саакашвили в частную клинику несколько демонстрантов приняли решение продолжать протест на месте. Они планируют оставаться в палаточном городке до тех пор, пока экс-президент не будет госпитализирован.



По сообщениям СМИ, до десяти сторонников Саакашвили прибегли к крайней форме протеста и начали голодовку. В их числе тележурналист, корреспондент телеканала «Мтавари» Гигла Туманишвили.



Лидеры партии Саакашвили «Единое национальное движение» накануне предъявили властям Грузии ультиматум с требованием о переводе в частную клинику экс-президента, который продолжает голодовку в тюрьме уже 38-й день. В случае невыполнения требований, они обещают «собрать всю Грузию» на площади Свободы в центре Тбилиси в понедельник, 8 октября.



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