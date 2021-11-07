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Личный врач Саакашвили: Состояние может стать критичнее критического даже через несколько часов
07.11.2021 19:41
По заявлению личного врача третьего президента Грузии Михеила Саакашвили Николоза Кипшидзе, после того, как вчера Пенитенциарная служба обнародовала фото- и видеоматериалы, связанные с Михаилом Сакаашвили, он отказался от принятия медикаментов, проведения тестов и переливаний.
Как пояснил врач, проведав Саакашвили в Руставской тюрьме, его состояние требует незамедлительного созыва консилиума и решения вопроса.
«Г-н президент отказался от проведения тестов, принятия всех лекарств, которые обеспечивали его жизнь. Это трагедия, поскольку некоторые показатели ухудшаются с каждым часом. В эти минуты положение критическое. Поэтому, я прошу членов первого консилиума, давайте срочно встретимся и решим, что делать. Его состояние может стать критичнее критического даже через несколько часов», - заявил Кипшидзе.
На вопрос журналистов, что может произойти в том случае, если Михеил Саакашвили останется в тюрьме, Кипшидзе ответил: «Смерть».
«Речь идет о спасении жизни. Он принимал лекарства, которые обеспечивали его жизнь, однако, после кадров, показанных вчера телеканалами, он отказался от них», - заявил Николоз Кипшидзе.
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