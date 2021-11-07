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Лидер ЕНД созывает народ на Площадь Свободы
07.11.2021 22:52
«Срок, отведенный власти, истек, а режим Иванишвили не отменил смертный приговор третьему президенту страны Михеилу Саакашвили и намерен завершить его исполнение. Я хочу пообещать, что этого не произойдет. Мы сохраним достоинство этой страны», — заявила сегодня на брифинге председатель «Единого национального движения» Ника Мелия.
По его словам, сегодня Грузия находится на историческом перекрестке — Запад или Россия. Ника Мелия говорит, что линия нашего исторического выбора проходит сегодня на спасении Михеила Саакашвили.
«Прозападная Грузия требует свободы Саакашвили, и мы видим российскую Грузию, которая счастлива его заключением и ожидающую его смерти. Вот почему наш исторический выбор проходит сегодня на спасении третьего президента страны, выбираем ли мы Запад или Россию», — сказал Ника Мелия.
Ника Мелия анонсировал завтра, 8 ноября митинг на площади Свободы.
«Завтра, на площади Свободы, 8 ноября, в восемь часов мы все должны начать победу свободы с Площади Свободы, где много раз писалась история Грузии. Взбодритесь, и все будет хорошо. Грузинское общество никогда не было побеждено перед лицом в истории и этого не будет и в ближайшем будущем. Мы победим, мы победим именем правды», — сказал Ника Мелия.
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