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«Лело» предлагает власти незамедлительное начало диалога
08.11.2021 12:29
«Лело» предлагает власти незамедлительное начало диалога. «Лело» распространяет заявление об этом.
«Напряженность, сложившаяся в стране после местных выборов, на фоне голодовки президента Саакашвили становится тяжелее каждый день. В разделенном обществе крайне усиливаются эмоции, и ситуация уже взрывоопасная. Процесс явно движется к хаосу и гражданскому противостоянию.
В этой ситуации, сколь бы не было глубоко политическое и личное противостояние, исходя из интересов грузинского народа и нашей общей родины, мы все должны найти ресурсы для принятия разумных встречных шагов.
«Лело» обращается к представителям власти, незамедлительно начать диалог, чтобы найти конкретные пути деэскалации ситуации. Каждая упущенная минута может драматически изменить судьбу грузинского государства. «Лело» готова немедленно включиться в диалог между оппозицией и властью», - говорится в информации, распространенной «Лело».
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