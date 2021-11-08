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«Лело» предлагает власти незамедлительное начало диалога


08.11.2021   12:29


«Лело» предлагает власти незамедлительное начало диалога. «Лело» распространяет заявление об этом.

«Напряженность, сложившаяся в стране после местных выборов, на фоне голодовки президента Саакашвили становится тяжелее каждый день. В разделенном обществе крайне усиливаются эмоции, и ситуация уже взрывоопасная. Процесс явно движется к хаосу и гражданскому противостоянию.

В этой ситуации, сколь бы не было глубоко политическое и личное противостояние, исходя из интересов грузинского народа и нашей общей родины, мы все должны найти ресурсы для принятия разумных встречных шагов.

«Лело» обращается к представителям власти, незамедлительно начать диалог, чтобы найти конкретные пути деэскалации ситуации. Каждая упущенная минута может драматически изменить судьбу грузинского государства. «Лело» готова немедленно включиться в диалог между оппозицией и властью», - говорится в информации, распространенной «Лело».

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