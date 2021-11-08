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У заднего входа в парламент установлено железное заграждение
08.11.2021 12:32
У входа в парламент с задней стороны снова установлено железное заграждение. Возведение заграждения у входа в законодательный орган предположительно связано с запланированной сегодня акцией оппозиции.
Сегодня оппозиция проведет акцию на площади Свободы.
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