

У заднего входа в парламент установлено железное заграждение

08.11.2021 12:32





У входа в парламент с задней стороны снова установлено железное заграждение. Возведение заграждения у входа в законодательный орган предположительно связано с запланированной сегодня акцией оппозиции.



Сегодня оппозиция проведет акцию на площади Свободы.



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