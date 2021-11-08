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У заднего входа в парламент установлено железное заграждение


08.11.2021   12:32


У входа в парламент с задней стороны снова установлено железное заграждение. Возведение заграждения у входа в законодательный орган предположительно связано с запланированной сегодня акцией оппозиции.

Сегодня оппозиция проведет акцию на площади Свободы.

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