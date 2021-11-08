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Зампомощника госсекретаря США провела встречу с правящей партией Грузии
08.11.2021 12:46
Во время встречи с заместителем помощника госсекретаря США Эрикой Олсон мы говорили о конкретных поствыборных процессах, а также о стратегических вопросах, касающихся нашего региона, — об этом заявил лидер парламентского большинства Ираклий Кобахидзе.
По словам Кобахидзе, это первый визит Эрики Олсон в Грузию и отметил, что для Грузии важно работать с ней лично.
«Это первый визит Эрики Олсон в регион. Она также посетила Армению, Азербайджан, Грузию и ее задачей было изучить ситуацию в регионе. Исходя из этого, в каждой стране она говорила о ситуации в стране, а также об общей ситуации в регионе. В этом было содержание ее визита. Мы обсудили все темы и сказали, что мир важен для Грузии и что если бы у нас была другая повестка дня, то она должна быть ориентирована на развитие. Это наше основное дело», — заявил Ираклий Кобахидзе.
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