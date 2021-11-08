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Михаил Саакашвили принял причастие в руставской тюрьме
08.11.2021 13:16
Митрополит Ахалкалаки, Кумурдо и Кари Николоз (Пачуашвили) сообщил, что причастил третьего президента Грузии Михеила Саакашвили.
«Сегодня 8 ноября и 39-й день голодовки Михеила Саакашвили. Я хочу сказать вам, что сегодня исторический день, это моя оценка, я был в тюрьме, и он получил Святое Причастие. Я причастил его кровью и плотью Христа.
Физически это маленькая крошка, совсем крошечная крошка, которая представляет собой плоть Христа, пропитанную кровью Христа, и он получил ее.
Почему я считаю, что сегодня исторический день. О нем [Саакашвили] часто говорят, мол пусть покается. Хочу сказать вам, что покаяние в христианском понимании — это поступок, а не «крокодиловы слезы» — иллюзорное покаяние для освобождения человека из тюрьмы < >
Этот человек постился 40 дней, постился сухим постом. Затем он исповедался и принял причастие. Я слушаю исповеди 30 лет и причащаю их < > Он причастился достойно», — сказал священнослужитель.
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