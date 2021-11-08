

Гарибашвили: Вакцинация в нашей стране обязательной не является и не станет

08.11.2021 15:33





Вакцинация в нашей стране обязательной не является и не станет, - об этом заявил на брифинге премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.



По его словам, это твердое решение правительства, которое не изменится.



«Кампания иммунизации станет еще более активной, и агитационные мероприятия по вакцинации пройдут во всех муниципалитетах в масштабе страны. Хочу еще раз призвать наших граждан активно включиться в процесс вакцинации, носить маски и соблюдать социальную дистанцию, заботиться о собственном здоровье и здоровье близких. В завершение хочу сказать, чтобы не было каких-то спекуляций и распространения дезинформации, мы не сделаем вакцинацию обязательной, вакцинация в нашей стране обязательной не является и не станет. Это наше твердое решение, и я не буду его менять. Нам нужно объяснить гражданам, что вакцинация - это выход для завершения пандемии. Прививка защищает нас от смерти», - сказал премьер.



Как отметил премьер-министр, обязательная вакцинация - это грубое вмешательство в выбор людей. По его словам, большая часть населения не поддерживает обязательную вакцинацию.



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