

МВД призывает организаторов и участников акции соблюдать закон

08.11.2021 15:34





Министерство внутренних дел призывает граждан и политических лидеров во время текущих акций и собраний соблюдать Конституцию Грузии, уважать профессиональную деятельность полицейских, не выходить за рамки закона о мирных собраниях, подчиняться требованиям полиции и соблюдать общественный порядок, - об этом говорится в заявлении МВД.



По их же заявлению, любой факт нарушения закона будет немедленно пресечен полицией, и последует соответствующее правовое реагирование.



«Как известно, 8 ноября в 20:00 на площади Свободы в Тбилиси запланирована акция протеста. В целях безопасности и во избежание искусственной эскалации обстановки, сотрудники МВД будут мобилизованы в столице и будут поддерживать общественный порядок.



Министерство внутренних дел защищает право граждан на проведение мирных собраний и манифестаций, гарантированное Конституцией Грузии. Вместе с тем, следует отметить, что в соответствии с законом Грузии «О собраниях и манифестациях» запрещено блокировать административные органы и препятствовать их деятельности», - сказано в информации.









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