|
|
|
МВД призывает организаторов и участников акции соблюдать закон
08.11.2021 15:34
Министерство внутренних дел призывает граждан и политических лидеров во время текущих акций и собраний соблюдать Конституцию Грузии, уважать профессиональную деятельность полицейских, не выходить за рамки закона о мирных собраниях, подчиняться требованиям полиции и соблюдать общественный порядок, - об этом говорится в заявлении МВД.
По их же заявлению, любой факт нарушения закона будет немедленно пресечен полицией, и последует соответствующее правовое реагирование.
«Как известно, 8 ноября в 20:00 на площади Свободы в Тбилиси запланирована акция протеста. В целях безопасности и во избежание искусственной эскалации обстановки, сотрудники МВД будут мобилизованы в столице и будут поддерживать общественный порядок.
Министерство внутренних дел защищает право граждан на проведение мирных собраний и манифестаций, гарантированное Конституцией Грузии. Вместе с тем, следует отметить, что в соответствии с законом Грузии «О собраниях и манифестациях» запрещено блокировать административные органы и препятствовать их деятельности», - сказано в информации.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна