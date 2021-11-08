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Премьер поблагодарил председателя ЦИК и каждого сотрудника за проведенные выборы
08.11.2021 15:42
Мы, кабинет министров, правительство готовы в конструктивном режиме сотрудничать и с оппозицией, потому что это наша общая страна, наша победа - наша общая победа, - об этом заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
Он поблагодарил председателя ЦИК и каждого сотрудника за проведенные выборы.
«Сейчас у нас трехлетний период мирного развития, и я хотел бы призвать всех, в том числе и оппозицию, хорошо это осознать. Пришло время не ставить свои узкопартийные интересы выше интересов страны. Для нас главными должны быть интересы нашего народа, государства, а не узкопартийные интересы. Поэтому, если оппозиция хочет провести дебаты, реальные дебаты по делу, место для этого - парламент. Мы, кабинет министров, правительство готовы в конструктивном режиме сотрудничать и с оппозицией, потому что это наша общая страна, наша победа - это общая победа», - заявил Гарибашвили.
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