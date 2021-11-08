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В Грузии предложили штрафовать за выброшенных собак и кошек
08.11.2021 16:11
По внесенному партией «Граждане» законопроекту, хозяина, бросившего стоящего на учете питомца, могут привлечь к административной ответственности.
Физическое лицо будет оштрафовано на 500 лари, юридическое — на 1500 лари. В случае повторного нарушения штраф удвоится.
В повторном случае хозяин, выбросивший собаку или кошку, будет оштрафован на 1000 лари в случае физического лица, а юридическое лицо или индивидуальный предприниматель будут штрафоваться на 3000 лари.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что вопрос беспризорных животных очень беспокоит общественность.
«Обязательно нужно отметить, что в Грузии нет единой статистики по числу беспризорных животных, в частности котов и собак. Их число ежедневно растет, так как нет регуляции, которая была бы направлена на системное решение проблемы и сокращение популяции уличных животных», — заявляют авторы законопроекта.
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