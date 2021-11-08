

Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе встретились с Кахой Кучава

08.11.2021 16:42





Лидеры «Лело» Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе встретились со спикером парламента Грузии Кахой Кучава.



Предметом обсуждения на встрече стала инициатива «Лело» провести диалог.



Встреча, которая была закрытой, прошла в офисе Кахи Кучава.



Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе выступили с заявлениями по окончании встречи.



«Мы сделали заявление, что необходим диалог, потому что в прошлом мы видели противостояние, в конце концов, куда она идет. У нас была встреча с председателем парламента, что мы готовы к диалогу, чтобы не допустить для страны возможного, очень плохого сценария. Какая связь между мандатом и противостоянием, существующим в стране? Общество делится на две части. Речь идет о жизни и смерти человека, какие бы сантименты или плохие воспоминания не были в сердце человека. Сегодня мы говорим о том, что мы должны создать такую ​​ситуацию, чтобы третьему президенту Грузии не грозила смерть. Если это произойдет, не дай бог, такие интервью нас уже не спасут. Поэтому нужно раз и навсегда привыкнуть к конструктивной поддержке в этой стране. Конструктивным остается диалог и антикризисное управление. Каха Кучава позитивно встретил нас, и мы будем ждать развития событий», — заявил Мамука Хазарадзе.



По словам Бадри Джапаридзе, разговор на эти темы будет продолжен.



«Мы говорили о нашем заявлении, в котором содержится призыв ко всем, что диалог необходим для деэскалации ситуации. Мы продолжим разговор», — заявил Бадри Джапаридзе.



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