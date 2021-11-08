

В ближайшее время будет запущено специальное приложение зеленых паспортов

08.11.2021 16:44





Что касается приложений и того, как население должно пользоваться этим статусом, эта регуляция расширена и, следовательно, действовала до сих пор через специальный веб-сайт — covidpass.moh.gov.ge, — об этом на брифинге в администрации правительства заявил начальник оперативного штаба при Межведомственном координационном совете Георгий Гибрадзе.



По его словам, что в ближайшее время будет запущено специальное приложение, с помощью которого каждый гражданин сможет постоянно носить статус с помощью смартфона.



«Будет специальное приложение, которое будет проверять наш статус. Также статус можно будет проверить с помощью любой камеры смартфона. Дополнительная коммуникация состоится с представителями разных сфер бизнеса. До первого декабря достаточно много времени и будет возможность, пройти все детали со всеми, и, следовательно, с первого декабря статус т.н. зеленого паспорта будет расширен и будет работать шире», — заявил Георгий Гибрадзе.



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