|
|
|
В ближайшее время будет запущено специальное приложение зеленых паспортов
08.11.2021 16:44
Что касается приложений и того, как население должно пользоваться этим статусом, эта регуляция расширена и, следовательно, действовала до сих пор через специальный веб-сайт — covidpass.moh.gov.ge, — об этом на брифинге в администрации правительства заявил начальник оперативного штаба при Межведомственном координационном совете Георгий Гибрадзе.
По его словам, что в ближайшее время будет запущено специальное приложение, с помощью которого каждый гражданин сможет постоянно носить статус с помощью смартфона.
«Будет специальное приложение, которое будет проверять наш статус. Также статус можно будет проверить с помощью любой камеры смартфона. Дополнительная коммуникация состоится с представителями разных сфер бизнеса. До первого декабря достаточно много времени и будет возможность, пройти все детали со всеми, и, следовательно, с первого декабря статус т.н. зеленого паспорта будет расширен и будет работать шире», — заявил Георгий Гибрадзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна