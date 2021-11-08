

Экс-кандидат в мэры Тетрицкаро задержан возле здания парламента Грузии

08.11.2021 16:53





Бывший кандидат в мэры Тетрицкаро от «Нацдвижения» Вано Магалашвили был задержан возле здания парламента в Тбилиси. Об этом сообщил общественный активист Иракли Павленишвили. Факт задержания Магалашвили также подтвердили в МВД.



Как рассказал Павленишвили, политик был арестован после интервью на тему установки железных заграждений перед зданием парламента Грузии. По его словам, в момент ареста полицейские заявили, что причиной задержание стало именно интервью.



По данным МВД, Магалашвили был задержан в соответствии со статьями 166 и 173 Кодекса об административных правонарушениях, которые предусматривают мелкое хулиганство и неподчинение требованию правоохранительных органов.



Сегодня, 8 ноября у здания парламента вновь появились железные ограждения. Подобные заграждения возводятся здесь с 2019 года в период проведения митингов и во время волны протестов после 20 июня 2019 года.



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