

Хазарадзе: У нас была встреча с председателем парламента

08.11.2021 17:14





Лидеры «Лело» Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе встретились в парламенте с председателем законодательного органа Кахой Кучава.



Как заявил после встречи журналистам Мамука Хазарадзе, в хаотичной ситуации, создавшейся в стране, конструктивным решением является диалог и управление ситуацией, о чем они говорили с Кучава.



«В прошлом мы видели, куда, в конце концов, идет противостояние. У нас была встреча с председателем парламента, что мы готовы к диалогу, чтобы предотвратить плохой сценарий для страны. Общество разделено на две части. Речь идет о жизни и смерти человека, какие бы сантименты или горечь не были у кого-то на сердце. Необходимо создать такую ​​ситуацию, чтобы третьему президенту не грозила смерть», - сказал журналистам Мамука Хазарадзе.



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