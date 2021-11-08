Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Хазарадзе: У нас была встреча с председателем парламента


08.11.2021   17:14


Лидеры «Лело» Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе встретились в парламенте с председателем законодательного органа Кахой Кучава.

Как заявил после встречи журналистам Мамука Хазарадзе, в хаотичной ситуации, создавшейся в стране, конструктивным решением является диалог и управление ситуацией, о чем они говорили с Кучава.

«В прошлом мы видели, куда, в конце концов, идет противостояние. У нас была встреча с председателем парламента, что мы готовы к диалогу, чтобы предотвратить плохой сценарий для страны. Общество разделено на две части. Речь идет о жизни и смерти человека, какие бы сантименты или горечь не были у кого-то на сердце. Необходимо создать такую ​​ситуацию, чтобы третьему президенту не грозила смерть», - сказал журналистам Мамука Хазарадзе.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Политика конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна