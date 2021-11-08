Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Элене Хоштария потеряла сознание


08.11.2021   17:20


Лидеру партии «Дроа» Элене Хоштария, шестой день глодающей в здании парламента, стало плохо.

В парламент прибыла бригада скорой помощи.

Хоштария на короткое время потеряла сознание.

По словам врача скорой помощи, Хоштария желательно доставить в больницу.

В настоящий момент жизненные показатели у депутата в пределах нормы.

«Похоже на эпизод падения артериального давления. Когда проверили, было 120/70, измерили глюкометром, сатурацию, все в пределах нормы, от медпомощи она отказалась. Но ей желательно было бы поехать в больницу», - сказал врач скорой помощи.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Политика конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна