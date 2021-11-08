

Элене Хоштария потеряла сознание

08.11.2021 17:20





Лидеру партии «Дроа» Элене Хоштария, шестой день глодающей в здании парламента, стало плохо.



В парламент прибыла бригада скорой помощи.



Хоштария на короткое время потеряла сознание.



По словам врача скорой помощи, Хоштария желательно доставить в больницу.



В настоящий момент жизненные показатели у депутата в пределах нормы.



«Похоже на эпизод падения артериального давления. Когда проверили, было 120/70, измерили глюкометром, сатурацию, все в пределах нормы, от медпомощи она отказалась. Но ей желательно было бы поехать в больницу», - сказал врач скорой помощи.



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