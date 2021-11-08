

Минашвили: В этой ситуации говорить о переговорах с «Грузинской мечтой» очень сложно и невообразимо

08.11.2021 17:39





По словам члена «Национального движения» Акакия Минашвили, в этой ситуации очень сложно и невообразимо говорить о переговорах с «Грузинской мечтой».



По его словам, сейчас главное — активные действия и единая позиция для проведения досрочных выборов в стране.



«Единство очень важно. С другой стороны, смотря о каких темах может идти речь. Единственное, что характеризует «Грузинскую мечту», — это ложь, фальшь. Мы видели переговоры Шарля Мишеля, и даже там кинули не только грузинский народ, граждане Грузии, но и наших европейских партнеров, в том числе наших американских партнеров. Поэтому говорить о переговорах с «Грузинской мечтой» в этой ситуации очень сложно и даже невообразимо. Сейчас самое главное — это активные действия наших граждан, нас, политиков, единая позиция по проведению досрочных выборов в стране», — заявил Акакий Минашвили.



Напомним, партия «Лело» выступила с заявлением о том, что предлагает правительству немедленно начать диалог.



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