

Парламент распространяет заявление о дополнительных мерах безопасности

08.11.2021 18:17







Парламент Грузии распространяет заявление о дополнительных мерах безопасности.



Согласно заявлению парламента, целью дополнительных мер безопасности является предотвращение возможных провокаций, создание условий для работы депутатов и сотрудников аппарата.



В заявлении отмечается, что 8 ноября с 18:00 доступ в здание парламента будет ограничен, за исключением представителей СМИ.



«Целью данной меры является предотвращение возможных провокаций и создание условий для работы членов парламента и сотрудников аппарата», — говорится в заявлении парламента.



Сегодня в 20:00 на площади Свободы состоится акция, организованная «Национальным движением».



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