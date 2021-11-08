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Парламент распространяет заявление о дополнительных мерах безопасности
08.11.2021 18:17
Парламент Грузии распространяет заявление о дополнительных мерах безопасности.
Согласно заявлению парламента, целью дополнительных мер безопасности является предотвращение возможных провокаций, создание условий для работы депутатов и сотрудников аппарата.
В заявлении отмечается, что 8 ноября с 18:00 доступ в здание парламента будет ограничен, за исключением представителей СМИ.
«Целью данной меры является предотвращение возможных провокаций и создание условий для работы членов парламента и сотрудников аппарата», — говорится в заявлении парламента.
Сегодня в 20:00 на площади Свободы состоится акция, организованная «Национальным движением».
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