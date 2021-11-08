



08.11.2021 18:33





Тбилиси и Батуми присоединились к сети творческих городов ЮНЕСКО

17:42, 08.11.2021



49 городов, в том числе Тбилиси и Батуми, присоединились к сети творческих городов ЮНЕСКО.



Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азулай назвала новые города за их желание поставить культуру и творчество во главу угла своего развития и поделиться знаниями и передовым опытом.



По ее словам, новая городскую модель должна быть разработана в каждом городе, с его архитекторами, градостроителями, ландшафтными дизайнерами и горожанами. По ее словам, организация призывает всех работать с государствами над укреплением международного сотрудничества между городами, которым ЮНЕСКО хочет содействовать.



Сеть объединяет 295 городов в 90 странах и инвестирует в культуру и творчество для устойчивого городского развития, включая ремесла и народное искусство, дизайн, киноиндустрию, литературу, гастрономию, средства массовой информации и музыку.



В этом году сеть также собирает и распространяет информацию о творческих и культурных действиях против COVID-19, которая будет опубликована ЮНЕСКО в поддержку реконструкции городов, пострадавших от пандемии.













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