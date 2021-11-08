

Михаил Саакашвили доставлен в тюремную больницу Глдани

08.11.2021 19:18





Михеил Саакашвили доставлен в глданскую тюремную больницу. Пенитенциарная служба распространила по этому поводу заявление:



«Заключенный Михеил Саакашвили переведен из 12-го пенитенциарного учреждения в лечебное учреждение для обвиняемых и осужденных №18 с целью предотвращения ухудшения состояния здоровья и увеличения угроз. Мы будем поэтапно предоставлять общественности дополнительную информацию», - говорится в заявлении.



Местонахождение Михеила Саакашвили было неизвестно более часа.



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