Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Михаил Саакашвили доставлен в тюремную больницу Глдани


08.11.2021   19:18


Михеил Саакашвили доставлен в глданскую тюремную больницу. Пенитенциарная служба распространила по этому поводу заявление:

«Заключенный Михеил Саакашвили переведен из 12-го пенитенциарного учреждения в лечебное учреждение для обвиняемых и осужденных №18 с целью предотвращения ухудшения состояния здоровья и увеличения угроз. Мы будем поэтапно предоставлять общественности дополнительную информацию», - говорится в заявлении.

Местонахождение Михеила Саакашвили было неизвестно более часа.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Политика конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна