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Михаил Саакашвили доставлен в тюремную больницу Глдани
08.11.2021 19:18
Михеил Саакашвили доставлен в глданскую тюремную больницу. Пенитенциарная служба распространила по этому поводу заявление:
«Заключенный Михеил Саакашвили переведен из 12-го пенитенциарного учреждения в лечебное учреждение для обвиняемых и осужденных №18 с целью предотвращения ухудшения состояния здоровья и увеличения угроз. Мы будем поэтапно предоставлять общественности дополнительную информацию», - говорится в заявлении.
Местонахождение Михеила Саакашвили было неизвестно более часа.
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