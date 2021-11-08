

Голодающая в парламенте Элене Хоштария снова потеряла сознание

08.11.2021 19:30





Оппозиционный депутат парламента Грузии Элене Хоштария, объявившая голодовку, сегодня на несколько секунд потеряла сознание, однако затем ей стало лучше. При этом депутат по-прежнему отказывается от вливания медикаментов через капельницу. Об этом журналистам сегодня сообщили в пресс-службе партии «Дроа», которую возглавляет Хоштария.



Элене Хоштария уже шестой день голодает в здании парламента с требованием перевода в гражданскую клинику экс-президента Михеила Саакашвили – тот голодает уже 39 день подряд.



Врач «Скорой помощи», который сегодня осмотрел Хоштария, посоветовал ей лечь в больницу.



Врач подтвердил, что жизненные показатели Хоштария сейчас в пределах нормы, хотя она и раньше теряла сознание во время голодовки.



«Похоже, у нее был эпизод понижения давления. Когда мы проверили, давление было 120/70, мы измерили сахар в крови, сатурацию, все в пределах нормы», — сказал врач.



Он подтвердил, что Хоштария отказалась от медикаментов и от госпитализации.



Между тем Элене Хоштария заявила журналистам, что поддерживая своей голодовкой Саакашвили, она выступает против его возвращения во власть, а если это произойдет, то она перейдет в оппозицию.



Лидер «Дроа» подчеркнула, что заключила соглашение с основанной Саакашвили партией «Единое национальное движение» именно из-за того, что нынешний председатель партии Ника Мелия заверил ее в своей приверженности коалиции, а сам Саакашвили заявил, что не добивается какой- либо должности в Грузии.



«Когда я начинала голодовку, я сказала, что я не являюсь избирателем Саакашвили. Я не считаю, что нам нужно возвращаться в прошлое. Я глубоко и твердо верю в коалицию. И мое политическое сотрудничество с «Национальным движением» исходит из позиции Ники Мелия и «Национального движения», и сегодняшней позиции Саакашвили, согласно которой, коалиция – это единственный выход. Если эта позиция изменится, ясно, что и я изменю свою позицию и не только не стану принимать участие в такой конфигурации, которая предусматривает чье-то единоличное возвращение [на должность], но и буду оказывать этому сопротивление. Это моя твердая политическая позиция и она никак не связана с той персональной солидарностью, которую я объявляю Михеилу Саакашвили как человеку.



Это не политический акт, это человеческая солидарность и путь избежать угрозы для страны. Но как бы я ни была солидарна, я не буду менять свои политическую позицию. Я говорила это лично Саакашвили и ни для кого это не является новостью. Вообще, мы должны привыкнуть к тому, чтобы быть искренними, открытыми и последовательными в нашей позиции.



Саакашвили сегодня перед угрозой смерти. Манипуляции со стороны проправительственных телеканалов и «Грузинской мечты» якобы сегодня стоит вопрос о приходе Саакашвили во власть, является бессовестной ложью. Он заявлял, что не хочет занимать какую-либо должность, и сегодня он перед угрозой смерти. Поэтому всем нужно выделить приоритеты, несмотря на политическую конъюнктуру», — сказала Хоштария.



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