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В центре Тбилиси на Площади Свободы проходит митинг оппозиции
08.11.2021 20:41
В центре Тбилиси на Площади Свободы начался митинг в котором участвуют представители различных оппозиционных партий и их сторонники.
По планам одним из требований митингующих был перевод бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили в многопрофильную клинику, однако сегодня, 8 ноября, Пенитенциарная служба сообщила, что Саакашвили доставлен в тюремную больницу, расположенную в столичном районе Глдани.
6 ноября лидер «Единого национального движения» (ЕНД) Ника Мелия заявил на митинге перед пенитенциарным учреждением №12 в Рустави, где до этого находился Саакашвили, что дает властям 24 часа на его перевод в мультипрофильную клинику гражданского профиля.
Сегодня до перевода Саакашвили в тюремную клинику, его врач Николоз Кипшидзе заявил, что совет рекомендовал немедленно госпитализировать экс-президента.
Саакашвили голодает 39 дней. Правительство отказывается переводить Саакашвили в клинику гражданского профиля.
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