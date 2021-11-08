

Лиза Ясько: Саакашвили перевели в самое опасное место для его жизни

08.11.2021 20:45





Депутат Верховной рады Украины, гражданская супруга Михеила Саакашвили Лиза Ясько считает, что экс-президента Грузии перевели «в самое опасное место для его жизни». Об этом Ясько пишет в своем Facebook-аккаунте.



«Вопреки заявлениям консилиума врачей; грузинского и украинского Омбудсменов; позиции Украины; его перевели в самое опасное место для его жизни – Глдани!», пишет Ясько.



Ранее в Специальной пенитенциарной службе заявили, что Михеил Саакашвили переведен в медицинское учреждение №18, расположенное на территории Глданской тюрьмы в Тбилиси.



Адвокаты политика и он сам категорически отказывались от его перевода в больницу в глданской тюрьме, настаивая на том, что там нет условий для оказания ему медицинской помощи. Кроме того, адвокаты подчеркивали, что тюремная больница, где содержатся десятки заключенных, в том числе, с психическими расстройствами, не является безопасным местом для экс-президента.



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