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В Глданскую тюрьму к Саакашвили пришел сотрудник аппарата Омбудсмена
08.11.2021 21:19
К третьему президенту Грузии Михеилу Саакашвили, который уже находится в Глданской тюрьме в Тбилиси, вошел представитель аппарата Народного защитника. Информацию изданию Tabula.ge подтвердил заместитель Омбудсмена Георгий Бурджанадзе.
Как сообщается сотрудник аппарата все еще находится в пенитенциарном учреждении.
Для справки, сегодня врачебный консилиум, сформированный Минздравом Грузии, рекомендовал перевезти Саакашвили в многопрофильную клинику. Спустя некоторое время в СМИ появилась информация о том, что экс-президента вертолетом транспортировали в Глданскую тюрьму, информацию распространила Специальная пенитенциарная служба Грузии.
Отметим, что аппарат Народного защитника дважды проверял готовность медицинского учреждения №18 к приему Михеила Саакашвили. Во время первого осмотра Омбудсмен Нино Ломджария заявила, что учреждение не соответствует рекомендациям, кроме того, говорилось о рисках с точки зрения безопасности третьего президента. 4 ноября состоялась вторая проверка тюремной больницы Глдани, в ходе которой Народный защитник отметила, что больница все еще не полностью соответствует рекомендациям.
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