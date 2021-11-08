

Ника Мелия: Возле Глданской тюрьмы акции оппозиции проводиться не будут

08.11.2021 22:13





Акции оппозиции возле Глданской тюрьмы проводиться не будут. Об этом заявил лидер «Национального движения» Ника Мелия во время выступления на акции на площади Свободы.



Как отметил Мелия, проведение акции у Глданского учреждения №18 будет воспринято как провокация.



«Никто не хочет проводить акцию возле Глданской тюрьмы! Я, как ваш друг, говорю вам, что это будет воспринято как провокация. Там, куда сейчас поместили Михеила Саакашвили, за все это они заплатят очень тяжелую цену. Там, где держат криминалов, очень серьезных преступников, где у них «воры в законе», сейчас туда привезли Михеила Саакашвили. Проводить там сейчас акцию - хрустальная мечта «Грузинской мечты», чтобы устроить там инсценировку бунта и чтобы поставить под угрозу его жизнь», - сказал Ника Мелия.



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