

Депутаты Верховной Рады обратились к властям Грузии с просьбой вернуть Саакашвили в Украину

08.11.2021 22:50





Депутаты Верховной Рады направили президенту Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министру страны Ираклию Гарибашвили обращение по поводу содержания в колонии третьего президента страны, главы Исполкома реформ Украины Михеила Саакашвили. Обращение изданию "ГОРДОН" предоставили его инициаторы.



В документе парламентарии обращают внимание, что Украину и Грузию объединяют "традиционно дружеские отношения и проверенное временем стратегическое партнерство", они благодарят Грузию за участие Гарибашвили в саммите Крымской платформы и поддержку инициатив Украины на международных площадках.



"Наши два народа знают самую высокую цену свободы и без колебаний готовы ее защищать и отстаивать за счет своей жизни. В основе нашей жизнедеятельности прочно укоренены принципы уважения фундаментальных прав человека. Понимая это, мы глубоко обеспокоены ситуацией вокруг ареста и заключения гражданина Украины Михеила Саакашвили", – заявили нардепы.



Они подчеркнули, что защита прав экс-президента Грузии является правом и обязательством Украины, гражданином которой тот является с 2015 года.



"Мы обеспокоены ухудшением состояния здоровья Михеила Саакашвили. После длительного голодания его жизнь действительно оказалась под угрозой. Необходима срочная госпитализация Михеила Саакашвили в гражданскую частную больницу высшего класса. Учитывая вышеизложенное, а также руководствуясь необходимостью надлежащей защиты законных прав и интересов гражданина Украины Михеила Саакашвили, призываем вас: безотлагательно обеспечить Михеилу Саакашвили высокий уровень медицинской опеки, что гарантирует сохранение его жизни и здоровья, обеспечить Михеилу Саакашвили беспрепятственное получение должной консульско-правовой и адвокатской защиты, как можно скорее вернуть Михеила Саакашвили в Украину", – добавили авторы обращения.



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