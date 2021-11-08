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Представитель омбудсмена: Михаила Саакашвили перевезли из руставской тюрьмы насильно
08.11.2021 22:58
По заявлению представителя Народного защитника Михаила Гогадзе, бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили доставили в 18-е лечебное учреждение в Глдани на машине скорой помощи.
Он отметил, что Саакашвили с применением силы перевезли из Рустави в Глдани.
«Он ничего не говорил об оказании сопротивления. Он не хотел переходить в 18-е учреждение. Его с применением силы перевезли из 12-го учреждения. По словам Михеила Саакашвили, его транспортировали на машине. Перевезли на машине скорой помощи», - сказал Гогадзе.
В то же время, по словам представителя Народного защитника, на данный момент в 18-м учреждении идет установка аппарата компьютерной томографии.
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