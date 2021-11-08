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МИД Украины призывает власти Грузии перевезти Саакашвили в гражданское медучреждение
08.11.2021 23:16
Министерство иностранных дел Украины разочаровано переводом гражданина Украины Михеила Саакашвили в пенитенциарное медицинское учреждение №18 в Глдане и отсутствием информирования об этом украинской стороны.
Призываем грузинскую сторону безотлагательно перевезти Михеила Саакашвили в гражданское медицинское учреждение, которое имело бы все необходимые возможности для оказания надлежащей медицинской опеки и экстренной помощи.
Сегодня во внешнеполитическое ведомство Грузии передано официальную ноту МИД Украины по этому поводу.
Дальнейшее пребывание гражданина Украины Михеила Саакашвили в пенитенциарном медицинском учреждении создает дополнительные риски и напряжения, которых можно избежать, руководствуясь гуманитарными соображениями.
МИД и Посольство Украины в Грузии продолжает держать ситуацию вокруг гражданина Украины Михеила Саакашвили на особом контроле.
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