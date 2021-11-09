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Саакашвили обманом перевезли в Глданскую тюрьму
09.11.2021 00:19
Третий президент Грузии Михеил Саакашвили был обманом доставлен в Глданскую тюремную больницу. Ему сказали, что переводят в многопрофильную (гражданскую) больницу, в связи с чем он сам собрал свои вещи и покинул камеру, попрощавшись с врачами в пенитенциарном учреждении №17. Об этом он рассказал Народному защитнику Нино Ломджария.
По информации Ломджария, транспортировка Саакашвили была осуществлена на машине Скорой помощи. После того, как он узнал, что привезли его в Глданскую тюрьму, он отказался покидать машину Скорой помощи. Против него была применена сила.
Сегодня же Пенитенциарная служба распространила видео-запись, как Саакашвили сам, без какого-либо сопротивления покидает свою камеру в пенитенциарном учреждении №17 сопроводив эту запись информацией о том, что сила против экс-президента применена не была, и якобы он сам согласился на переезд в Глданскую тюрьму.
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