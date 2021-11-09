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Председатель АМЮГ: Саакашвили следует немедленно вывезти из учреждения в Глдани
09.11.2021 00:46
Председатель "Ассоциации молодых юристов Грузии" требует немедленного перевода третьего президента Грузии из медучреждения глданской тюрьмы.
Как пишет в соцсети Ника Симонишвили, обстановка в глданской тюрьме унизительна и бесчеловечна для Михеила Саакашвили.
«Саакашвили должен быть немедленно вывезен из учреждения в Глдани. Его обманным путем доставили в это учреждение, и мы видели ещё одну незаконную видеозапись, чтобы доказать это. В Глдани нет надлежащих условий для лечения и, что самое главное, для него это унизительная и бесчеловечная среда", - написал Симонишвили.
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