

Председатель АМЮГ: Саакашвили следует немедленно вывезти из учреждения в Глдани

09.11.2021 00:46





Председатель "Ассоциации молодых юристов Грузии" требует немедленного перевода третьего президента Грузии из медучреждения глданской тюрьмы.



Как пишет в соцсети Ника Симонишвили, обстановка в глданской тюрьме унизительна и бесчеловечна для Михеила Саакашвили.



«Саакашвили должен быть немедленно вывезен из учреждения в Глдани. Его обманным путем доставили в это учреждение, и мы видели ещё одну незаконную видеозапись, чтобы доказать это. В Глдани нет надлежащих условий для лечения и, что самое главное, для него это унизительная и бесчеловечная среда", - написал Симонишвили.



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