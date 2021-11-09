

В центре Тбилиси на Площади Свободы проходит митинг оппозиции

09.11.2021 10:36





В центре Тбилиси на Площади Свободы начался митинг в котором участвуют представители различных оппозиционных партий и их сторонники со всех регионов Грузии.



По планам одним из требований митингующих был перевод бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили в многопрофильную клинику, однако сегодня, 8 ноября, Пенитенциарная служба сообщила, что Саакашвили доставлен в тюремную больницу, расположенную в столичном районе Глдани.



6 ноября лидер «Единого национального движения» (ЕНД) Ника Мелия заявил на митинге перед пенитенциарным учреждением №12 в Рустави, где до этого находился Саакашвили, что дает властям 24 часа на его перевод в мультипрофильную клинику гражданского профиля.



Сегодня врач политика Николоз Кипшидзе заявил, что совет рекомендовал немедленно госпитализировать экс-президента.



Саакашвили голодает 39 дней. Правительство Грузии категорически отказывается переводить его в клинику гражданского профиля.



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