

Подписание декрета об «интеграции» с прицелом на 2024 год

09.11.2021 10:40



Сергей Михеев



4 ноября в Минске состоялось заседание Высшего госсовета Союзного государства. Вопреки ожиданиям Лукашенко, Путин не приехал в Минск, и заседание состоялось онлайн. На нём был подписан декрет ВГС «Об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы». Высший госсовет также утвердил новую Военную доктрину России и Беларуси и Концепцию миграционной политики.



28 союзных программ утверждены. Как разъясняют авторы, декрет предполагает интеграцию валютных систем, общие принципы взимания налогов, единые подходы по пенсионной тематике и вопросам социального обеспечения, борьбу с терроризмом, взаимный доступ к госзаказам. Кроме того, общей станет макроэкономическая политика, страны интегрируют платежные системы и гармонизируют денежно-кредитную политику, сформируют совместные рынки нефти и газа. А новая военная доктрина позволит повысить уровень согласованности оборонной политики и своевременно адаптировать задачи Минобороны стран.



Документы торжественно подписали, соответственно прозвучали высокопарные слова, но весь фокус заключается в том, что же именно стороны подписали и что внутри – никто до сих пор толком не знает. Всё в общих чертах, и как выясняется для реализации подписанных документов потребуется принять более 400 новых нормативных актов.



После подписания декрета возникает логичный вопрос: кому оно нужнее – Путину, или Лукашенко. Наверное, все сходятся во мнении, что подписание этого декрета в интересах обоих диктаторов, с помощью чего они стараются удержать власть. Исходя из сложившейся ситуации в Беларуси, и у нас, в России, можно сказать, что Лукашенко этот декрет нужен был немедленно, как спасательный круг, а для Путина он является «козырной картой» для выборов 2024 года.



Лукашенко после выборов 2020 года полностью утратил международно-правовую субъектность. Он практически стал «нерукопожатым» на международной арене, он не может поддерживать международные отношения, в Минск не приезжают главы других государств, а он не выезжает за пределы страны. В такой ситуации для Лукашенко Путин является единственным гарантом не только сохранения власти, но и собственной безопасности. Поэтому он сознательно идёт на всевозможные уступки и даже готов пожертвовать суверенитетом страны, во благо личных интересов. Фактически Минск становится еще одним субъектом России, хотя формально будет иметь статус отдельного государства. Немаловажно и то, что вдобавок к прошлогоднему кредиту в $1,5 млрд, он получит еще $1 млрд. А это, исходя из катастрофической экономической ситуации Беларусь, является весьма важным фактором, надо же постоянно «подкармливать» своё окружение и силовиков, без этого никак.



Для Путина подписание этого декрета так же имеет огромное значение, и в первую очередь это касается выборов 2024 года. Энтузиазм по поводу Крыма, давно прошёл и требуется новый повод для оправдания нового президентского срока, а точнее вечного Путинского правления. Символично, что подписание декрета об «интеграции» состоялось именно 4 ноября – в «День народного единства». Это означает, что вопрос в первую очередь политический, и к экономике имеет косвенное отношение. Путину нечего сказать российскому народу на фоне экономического кризисе, поражения в борьбе с коронавирусом, стремительного падения уровня жизни населения, и он стремится перекрыть всё это «новой победой» - включив Беларусь в состав России.



План Путина вполне понятен, он ориентирован на удовлетворение личных интересов, но что получить от этого Россия? Россия получит территориальную единицу, живущую по российским законам, и в придачу внешний долг Минска в $42,2 млрд. И этот долг будет выплачиваться из бюджета России, то есть его будем выплачивать мы – граждане России, из собственных карманов. К тому же придётся содержать полностью, как содержим созданные нами сепаратистские анклавы на территории Молдовы, Украины и Грузии.



Помимо огромного экономического убытка, что сулит нам вхождение Беларуси в состав России, мы получаем в свой состав сформированное национальное государство со своим самосознанием, и которое обязательно станет бороться за национальное самоопределение. А это для многонациональной России, которая состоит из множества автономных образований, является ещё одной «миной замедленного действия», которая может рвануть в любое время и поставить под угрозу существование самой России, в том виде в которой она представлена на сегодняшний день.



Вхождение Беларусь в состав России приведет не только к серьезным проблемам внутри страны, но и к тяжелым последствиям в области внешней политики страны. Однозначно, что «Запад» воспримет происшедшее как поглощение Беларуси, как аннексию, с негативными последствиями для нашей страны.



Такие последствия вхождения Беларуси в состав России не может не предвидеть и сам Путин, но для него, и для существования созданного им режима, необходима «новая историческая победа», которая, по мнению Путина, обеспечит победу на выборах 2024 года и сохранит власть до 2036 года.



Авантюра с Беларусь, а по-другому это называть нельзя, показывает, что Путин и его окружение ориентированы лишь на сохранение власти, им чуждо государственное мышление и не намереваются заглядывать вперёд, им этого не надо. А если серьёзно взглянуть на происходящее и здраво оценить риски, то не трудно прийти к заключению, что присоединение Беларусь может обернуться катастрофой для России, с непредсказуемыми последствиями.





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